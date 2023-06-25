Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki uzun forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak İtalya'nın Umana Reyer Venezia takımında forma giyen 2.06 metre boyundaki Derek Willis, İtalya Ligi'nde 34 maçta, 9,8 sayı, 5,2 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

Willis, Eurocup'ta ise 19 karşılaşmada 12,9 sayı, 5 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz! @derekxwillis ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık. ✍️#Welcome Derek #HouseOfBlue #BenimYerimBurası pic.twitter.com/vtcyIyxyTC

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 25, 2023