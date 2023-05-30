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Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Frutti Extra Bursaspor ile Pınar Karşıyaka kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?