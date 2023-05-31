Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Darüşşafaka sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Darüşşafaka - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Darüşşafaka ile Anadolu Efes basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Darüşşafaka - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DARÜŞŞAFAKA - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Darüşşafaka - Anadolu Efes basketbol maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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