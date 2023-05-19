THY Euroleague'de heyecan final four maçları ile devam ediyor. Barcelona ile Real Madrid Zalgirio Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid THY Euroleague final four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Final Four müsabakasında İspanya'nın iki dev ekibi Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid THY Euroleague final four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL MADRID THY EUROLEAGUE FİNAL FOUR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Madrid maçı 19 Mayıs Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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