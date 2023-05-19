Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmaya Barcelona, Nico Laprovittola, Tomas Satoransky, Alex Abrines, Nikola Mirotic ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Real Madrid'in ilk 5'i ise Nigel Williams-Goss, Adam Hanga, Dzanan Musa, Eli NDiaye ve Walter Tavares'ten oluştu.



Karşılaşmaya Tavares'i pota altında etkili kullanarak başlayan Real Madrid, ilk 4 dakikayı 10-3 önde geçti. Kenardan gelen Kalinic'in üç sayılık isabetleriyle dengeyi bulan Barcelona, Abrines'in ilk periyodun bitime 2.53 kala gelen üç sayılık isabetiyle farkı 4'e çıkardı: 15-11. Kalan bölümde Madrid ekibi Tavares ile sayılar üretince ilk periyot 18-18 eşitlikle sonuçlandı.



İkinci periyoda savunmada etkili bir giriş yapan Barcelona, kenardan gelen iki oyuncusu Kuric ve Jokubaitis'in sayılarıyla bitime 6.13 kala skoru 27-22'ye getirdi. Kısa oyuncularından sayılar bulmaya devam eden Barcelona, periyodun son 2 dakikasına 7 sayı farkla önde girdi: 36-29. Madrid ekibi, periyodun bitimine 3 saniye kala Llull'den bulduğu 3 sayılık isabetle farkı 6'ya indirdi ve ilk yarıyı Barcelona, 42-36 önde tamamladı.



Üçüncü periyoda Hezonja'nın üç sayılık isabetiyle başlayan Real Madrid, Abrines ve Laprovittola'nın sayılarına engel olamayınca periyodun son 7 dakikasına 8 farklı geride girdi: 47-39. Bu dakikanın ardından kontrolü tamamen eline alan Madrid ekibi, pota altında Tavares'i etkili kullanarak farkı eritmeyi başardı. 3 dakikadan kısa bir sürede 10-0'lık seri yakalayan Madrid ekibi, 4.07 kala Musa'nın smacıyla öne geçti: 47-49. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Real Madrid, son periyoda 58-55 önde girdi.



Son periyoda iki takım da skor üretmekte zorlanarak başladı. Periyodun ilk 4 dakikasında sadece Laprovittola'nın üç sayılık isabeti gelince kalan 6 dakikalık bölüme 58-58 eşitlikle girildi. Kalan bölümde Rodriguez'in hücumda devreye girmesiyle oyunun kontrolünü eline alan Madrid, son 3 dakikaya 69-61 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Real Madrid, parkeden 78-66 galip ayrılarak finale yükseldi.



Turkish Airlines EuroLeague'de Olympiacos ile Real Madrid arasındaki final karşılaşması, 21 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bu karşılaşmanın öncesinde ise Monaco ile Barcelona, 3'üncülük mücadelesi verecek.

SALON: Zalgirio Arena



HAKEMLER: Sasa Pukl, Emin Moğulkoç, Mehdi Difallah



BARCELONA: Laprovittola 12, Satoransky 7, Abrines 16, Mirotic 3, Sertaç Şanlı, Vesely 4, Kalinic 6, Martinez, Jokubaitis 6, Kuric 11, Nnaji 1



REAL MADRID: Williams-Goss 10, Hanga, Musa 7, NDiaye 2, Tavares 20, Rodriguez 12, Causeur, Hezonja 14, Fernandez 2, Randolph 6, Llull 5



1'İNCİ PERİYOT: 18-18



İLK YARI: 42-36



3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-58



5 FAUL: 37.24 Sertaç Şanlı (Barcelona)