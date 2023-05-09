Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Play-Off turu beşinci maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO CANLI:
Olympiakos 20-15 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)
Olympiakos 27-23 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek oynanıyor)
OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 9 Mayıs Salı saat 21:30'da başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.