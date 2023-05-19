Olympiakos 76-62 Monaco | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY Euroleague'de heyecan final four maçları ile devam ediyor. Günün ilk maçında Olympiakos ile Monaco karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını geride kapatan Yunan ekibi ikinci yarı inanılmaz bir oyunuyla rakibini 76-62 devirdi ve finale yükseldi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 19:58 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023- 20:44