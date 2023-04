Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li oyuncu Bryant Dunston, pazar günü Florya'da kaza geçirdi. Dunston, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Deneyimli basketbolcu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün ciddi bir trafik kazası geçiren oyuncumuz Bryant Dunston'ın yapılan tetkikler neticesinde vücudunun birçok bölgesinde sıyrık ve kesik bulunduğu tespit edilmiştir.

Bir gün boyunca müşahede altında tutulan oyuncumuzun başka bir sorunu olmadığı anlaşılmış ve kendisi bugün taburcu edilmiştir.

Tekrar geçmiş olsun Bryant!

Get well soon Cap!