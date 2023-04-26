THY Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off karşılaşmasında Yunan ekibi Olympiakos ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Müsabanın tüm detayları haberimizde...

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1. çeyrek oynanıyor: Olympiakos 6-7 F.Bahçe Beko

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HEDEF FİNAL FOUR

Normal sezonu 19 galibiyet 15 mağlubiyetle 8'inci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 24 galibiyet 10 mağlubiyet ile normal sezonu ilk sırada tamamlayan Yunan ekibi karşısında Dörtlü Final'e yükselmek için mücadele edecek. 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride Olympiacos, ev sahibi avantajına sahip olduğu için ilk 2 maçı kendi sahasında oynayacak. Bu iki takım arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Olympiacos kazanma başarısı gösterdi. Yunan ekibi, sahasında oynanan karşılaşmada 94-67, İstanbul'da oynanan maçta ise 93-73'ük skorla parkeden galip ayrıldı.

F.BAHÇE'DE 3 EKSİK

Oynanan karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte 3 oyuncu forma giyemiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Nemanja Bjelica, Devin Booker ve Samet Geyik, Yunanistan kafilesinde yer almadı.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 21.45'te başladı. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.