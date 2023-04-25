Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ING Kadınlar Basketbol Ligi

Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ING Kadınlar Basketbol Ligi

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe sahasında Çukurova Basketbol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2023- 14:10