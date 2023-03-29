THY Avrupa Ligi (EuroLeague) 31. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'le kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
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1. çeyrek: R. Madrid 24-21 F.Bahçe Beko
2. çeyrek oynanıyor: R. Madrid 42-38 F.Bahçe Beko
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REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı 29 Mart Çarşamba günü saat 21.45'te başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.