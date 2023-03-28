Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI

THY EuroLeague'in 31. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Anadolu Efes - Olimpia Milano maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ÇEYREK SKORLARI:
1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 22-16 Olimpia Milano
2. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 47-32 Olimpia Milano
3. Periyot Skoru: Anadolu Efes 63-43 Olimpia Milano
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ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı 28 Mart Salı günü saat 20:30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.