Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ve İtalya temsilcisi Olimpia Milano, 31. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı 28 Mart Salı günü saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼