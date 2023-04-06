Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Temsilcimizin karşı karşıya geleceği zorlu mücadelenin CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...
CANLI SKOR:
1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 23 - 17 Anadolu Efes
2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 48 - 40 Anadolu Efes
3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 72 - 64 Anadolu Efes
4. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 83 - 77 Anadolu Efes
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FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes açı 6 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.