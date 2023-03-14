THY EuroLeague'in 24. hafta erteleme maçında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Anadolu Efes - Real Madrid karşılaşmasının canlı skor takibini haberimizden takip edebilirsiniz...
ÇEYREK SKORU:
1. Periyot: Anadolu Efes 18-24 Real Madrid
2. Periyot: Anadolu Efes 31-35 Real Madrid
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ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Anadolu Efes - Real Madrid maçı 14 Mart Salı günü saat 20:30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.
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