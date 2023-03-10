Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan 28. haftada devam ediyor. Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İtalyan temsilcisi temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı 10 Mart Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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