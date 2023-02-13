Euroleague, yaşanan depremler nedeniyle ertelenen Anadolu Efes-Real Madrid ve Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçlarının oynanacağı tarihleri belirledi.
Yapılan açıklamada, Anadolu Efes-Real Madrid maçının 14 Mart Salı günü, Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçının ise 21 Mart Salı günü oynanacağı belirtildi.
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ertelenen Euroleague maçlarının tarihleri açıklandı!
Euroleague, yaşanan depremler sebebiyle ertelenen Anadolu Efes-Real Madrid ve Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçlarının oynanacağı tarihleri duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 13.02.2023- 18:20
Euroleague, yaşanan depremler nedeniyle ertelenen Anadolu Efes-Real Madrid ve Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçlarının oynanacağı tarihleri belirledi.