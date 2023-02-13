Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ertelenen Euroleague maçlarının tarihleri açıklandı!

Euroleague, yaşanan depremler sebebiyle ertelenen Anadolu Efes-Real Madrid ve Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçlarının oynanacağı tarihleri duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Euroleague, yaşanan depremler nedeniyle ertelenen Anadolu Efes-Real Madrid ve Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçlarının oynanacağı tarihleri belirledi.



Yapılan açıklamada, Anadolu Efes-Real Madrid maçının 14 Mart Salı günü, Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçının ise 21 Mart Salı günü oynanacağı belirtildi.