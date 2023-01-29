Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 76-73 mağlup etti.

Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde 6. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 13. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Emlakjet, McCormack'ın skorer oyunuyla ilk periyodu 26-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, farkı 2 sayıya indirdi ve Beşiktaş soyunma odasına 37-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da karşılıklı basketler buldu. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği son bölümde dış atışlardan üst üste basketler bulan Beşiktaş Emlakjet, final periyoduna 59-55 önde girdi.

Uzun bir süre Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçilen dördüncü çeyreğin son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Süreyi iyi kullanan ve serbest atış çizgisinde hata yapmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bitime 8 saniye kalan skoru 76-73'e getirdi. Beşiktaş, son hücumda Sokolowski ile 3 sayılık atışı değerlendiremedi ve Manisa temsilcisi karşılaşmadan 76-73 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson da takip etti. Deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı ve onlara "Üçlü" çektirdi.