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F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 17:57
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F.Bahçe Mert Müldür'ü transfer edecek mi? F.Bahçe Mert Müldür'ü transfer edecek mi? 17:04
G.Saray'a İngiliz stoper! G.Saray'a İngiliz stoper! 17:03
F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 16:40
Beşiktaş'ta flaş Ghezzal gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Ghezzal gelişmesi! 16:16
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Aslan'da Ümraniye mesaisi başladı! Aslan'da Ümraniye mesaisi başladı! 15:58
F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 15:20
Beşiktaş'ta Karagümrük hazırlıkları! Beşiktaş'ta Karagümrük hazırlıkları! 15:02
Fırtına'da Antalya mesaisi başladı Fırtına'da Antalya mesaisi başladı 14:49
Emre Demir'in geliş zamanı belli oldu! Emre Demir'in geliş zamanı belli oldu! 14:24
Yeni transferden flaş paylaşım! Yeni transferden flaş paylaşım! 14:20
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