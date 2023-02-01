EuroLeague'in 22. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem'de Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.
Saat 20.30'da başlayan mücadelede mavi beyazlı temsilcimiz rakibini 80 - 70'lik skorla mağlup etti.
Bu sonucun ardından, 22. hafta sonunda THY EuroLeague'de 11. sırada yer alan Anadolu Efes'in 10 galibiyet 11 mağlubiyeti bulunuyor. 6. sıradaki Zalgiris Kaunas'ın ise 12 galibiyet 9 mağlubiyeti var.
Anadolu Efes, 23. hafta maçında 3 Şubat Cuma günü Olympiakos deplasmanına çıkacak; Zalgiris Kaunas ise aynı gün sahasında Partizan'ı konuk edecek.
SKOR DAĞILIMI
1. PERİYOR SONUCU: Anadolu Efes 16 - 16 Zalgiris Kaunas
2. PERİYOR SONUCU: Anadolu Efes 38 - 28 Zalgiris Kaunas
3. PERİYOR SONUCU: Anadolu Efes 55 - 49 Zalgiris Kaunas