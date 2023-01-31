THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 22. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
1. çeyrek: F.Bahçe Beko 10-24 Olympiakos
2. çeyrek oynanıyor: F.Bahçe Beko 16-39 Olympiakos
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FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında oynanacak maç 31 Ocak Salı günü saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.