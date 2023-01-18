Türk Telekom - Hamburg Towers basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom sahasında Hamburg Towers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türk Telekom - Hamburg Towers basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 11. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, Almanya temsilcisi Hamburg Towers ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Hamburg Towers basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRK TELEKOM - HAMBURG TOWERS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom - Hamburg Towers basketbol maçı 18 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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