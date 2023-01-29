ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-60 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Can Mavisu, Yarkın Keskin, Sabri Gündüz
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 4, Pelin Derya Bilgiç 12, McCowan 16, Nacickaite 8, Stevens 9, Tuğçe Canıtez 14, Meltem Yıldızhan 17, Prince 7, Devran Tanaçan 2, Miray Balotu 2, Merve Uygül, Simge Tokmak
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Prince 19, Slocum 7, Büşra Akbaş 6, Egle 14, Gizem Başaran 6, Büşra Akgün 5, Eda Şahin 3
1. Periyot: 23-10
Devre: 52-22
3. Periyot: 78-47