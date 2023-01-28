NBA'de Kevin Durant’ten Alperen Şengün’e övgü!

NBA'de Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kevin Durant, katıldığı bir internet yayınında en beğendiği genç oyuncunun Alperen Şengün olduğunu söyledi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2023- 11:50