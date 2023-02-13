Basketbol takımlarından Frutti Extra Bursaspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarar görem vatandaşlara destek olmak amacıyla, Onuralp Bitim'in formasını açık artırmaya çıkardıklarını duyurdu.
Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Tüm oyuncularımızın imzaladığı Onuralp Bitim formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya sunuyoruz.
Tüm oyuncularımızın imzaladığı Onuralp Bitim formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya sunuyoruz.— Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) February 13, 2023
Kapanış Tarihi: 16 Şubat - Saat 16:00
Whatsapp üzerinden tekliflerinizi bekliyoruz: 0546 559 88 94 pic.twitter.com/l6RnQwe0dB