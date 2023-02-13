Bursaspor'dan depremzedelere destek! Onuralp Bitim'in forması satılacak

Son dakika haberleri... Milli basketbolcu Onuralp Bitim'den depremzedelere destek. Frutti Extra Bursaspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla Onuralp Bitim'in formasını açık artırmaya çıkardı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2023- 14:57 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023- 15:28