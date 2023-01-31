NBA'de Luka Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü!

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Dallas Mavericks, ağırladığı Doğu Konferansı sonuncusu Detroit Pistons'ı mağlup etti. Sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle bir maç kaçıran Doncic 53 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle Mavericks'i galibiyete taşıdı. 23 yaşındaki Sloven oyun kurucu, kariyerinde 5. kez 50 sayı barajını geçti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2023- 10:51