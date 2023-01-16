Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i kendi sahasında 96-77 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini aldı. Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Amath M'Baye 17 sayıyla oynarken, deplasman ekibinde Max Heidegger'in 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Göksun Öz
ANADOLU EFES: Larkin 17, Beaubois 16, Bryant 2, M'Baye 17, Zizic 14, Egehan Arna 5, Buğrahan Tuncer 10, Dunston 2, Furkan Haltalı 13, Mehmet Efe Demirel
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 22, Harrison 15, Rogkavopoulos 15, Ayberk Olmaz 2, Hamilton 10, Peterka 13, Altan Erol, Arca Tülüoğlu, Eyüp Can Öncü, Gökhan Aydın
1'İNCİ PERİYOT: 25-17
İLK YARI: 44-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-63
Anadolu Efes 96-77 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15’inci hafta karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i kendi sahasında 96-77 mağlup ederek 10’uncu galibiyetini aldı.
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i kendi sahasında 96-77 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini aldı. Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Amath M'Baye 17 sayıyla oynarken, deplasman ekibinde Max Heidegger'in 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.