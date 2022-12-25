Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler 2. sırada bulunurken, lacivert-beyazlılar ise 3. sırada kendine yer buldu. İşte detaylar...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Ülker Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 11 haftada Fenerbahçe 20, Anadolu Efes 19 puan topladı. 9 galibiyeti ve 2 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, puan tablosunda 2. basamakta yer alırken, 8 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes ise sıralamanın 3. basamağında bulunuyor.

Anadolu Efes, ligde oynadığı son karşılaşmada TOFAŞ'ı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko, Denizli deplasmanında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenildi.