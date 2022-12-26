Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 12. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.