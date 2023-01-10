Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko 18. hafta maçında deplasmanda Panathinaikos'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında kuzey temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı 10 OCak Salı saat 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE YÜKSELİŞ ARIYOR!

Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, altıncı sırada yer alıyor. Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Panathinaikos ise 16. sırada bulunuyor.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼