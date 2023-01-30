Cedi kariyer rekorunu egale etti
Anadolu Efes rahat kazandı!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Canlı Döviz ve Altın Kuru takibi
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan flaş Arda sözleri! Usta yazardan flaş Arda sözleri! 09:20
Olay sözler! "Jesus Arda'yı keserse..." Olay sözler! "Jesus Arda'yı keserse..." 08:58
Flaş Arda Güler sözleri! "Eksiklerini giderirse..." Flaş Arda Güler sözleri! "Eksiklerini giderirse..." 08:58
Batshuayi F.Bahçe'de bambaşka! Batshuayi F.Bahçe'de bambaşka! 00:23
Batshuayi F.Bahçe'de bambaşka! Batshuayi F.Bahçe'de bambaşka! 00:23
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... 23:49
Daha Eski
Sassuolo'dan G.Saray'a Mert Müldür mesajı! Sassuolo'dan G.Saray'a Mert Müldür mesajı! 23:47
Fırtına'dan forvet hamlesi! Bulgaristan'dan gelecek Fırtına'dan forvet hamlesi! Bulgaristan'dan gelecek 23:29
Beşiktaş Mohamed Kaba'da diretiyor! Yeni teklif... Beşiktaş Mohamed Kaba'da diretiyor! Yeni teklif... 23:27
F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 23:14
Kartal Amir'de ısrarcı! Son teklif... Kartal Amir'de ısrarcı! Son teklif... 23:13
Kartal'dan İngiltere çıkartması! Gedson'a partner geliyor Kartal'dan İngiltere çıkartması! Gedson'a partner geliyor 23:11
SON DAKİKA