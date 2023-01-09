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Galatasaray Nef - Merkezefendi basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Galatasaray Nef sahasında Merkezefendi'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray Nef - Merkezefendi basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?