Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Galatasaray Nef sahasında Merkezefendi'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray Nef - Merkezefendi basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 14. hafta heyecanı Galatasaray Nef ile Merkezefendi basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Merkezefendi basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY NEF - MERKEZEFENDİ BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Nef - Merkezefendi basketbol maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.