Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 12. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes basketbol maçıyla devam ediyor.



Sarı lacivertliler ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.



Anadolu Efes ise 11 karşılaşmda 8 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı 19:00'da başladı beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanıyor.



CANLI SKOR



F.Bahçe Beko 24-23 Anadolu Efes | 1. Periyot sonucu

F.Bahçe Beko 32-27 Anadolu Efes | 2. Periyot oynanıyor