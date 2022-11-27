Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis: Ben Galatasaray benchine gitmiyorum!

Fenerbahçe Beko'nun, Galatasaray Nef'i 97-91 yendiği maçın ardından Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu. Yunan koç, "Molamız varken ben Galatasaray benchine gitmiyorum. Benim casuslarım yok, ne konuştuklarını dinlemiyorum. Hayatımda ilk kez başıma geliyor. Galatasaraylılar geldi, "E hadi gelin dinleyin dedim" Söylediğim her şeyi de dinlediler. Benim için sürpriz oldu." cevabını verdi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2022- 23:58