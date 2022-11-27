A Milli Kadın Basketbol Takım'ımız, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında Slovenya'yı 80-74 mağlup etti. Maçın ardından BF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan A Milli Kadın Basketbol Takımı'na tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 4'te 4 yapan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlıların Mersin'de Slovenya'yı 80-74 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığımız 4 maçın dördünü de kazanarak çok büyük avantaj yakalıyoruz! Millilerimizi, Slovenya karşısındaki güzel oyunları ve galibiyetleri için kutluyorum. Bugün takımımızı yalnız bırakmayan Mersinli basketbolseverlere yürekten teşekkürler." ifadelerini kullandı.