Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis: Fenerbahçe kazanmayı hak etti!
Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Pistiolis, "Rakibi tebrik ederim. Kazanmayı hak ettiler ve sahada daha iyi oynayan onlardı" dedi.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2022- 00:02
Yunan başantrenörün açıklamaları şu şekilde;
"Öncelikle rakibi tebrik ederim. Kazanmayı hak ettiler ve sahada daha iyi oynayan onlardı. İstikrarlı bir takımdık. Bu tecrübeyi yaşamak istedik. Daha yoğun kalmak için rotasyon yaptık. Bu kadar yüksek skorlu bir maç garip oldu. Daha düşük sayıda bir maç bekliyordum. İki takım da çok fazla şut isabeti yaptı. Rakibin iyi şutörlerine çok fazla boş şut şansı verdik. Maç bitti ve artık önümüzdeki maçlara bakacağız."