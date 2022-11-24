Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLIMPIA MILANO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı 24 Kasım Perşembe saat 22.30'da başlayacak. Mediolanum Forum Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.