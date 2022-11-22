THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Zorlu maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

1.PERİYOT SONUCU: OLIMPIA MILAN0 18-18 ANADOLU EFES

2.PERİYOT SONUCU: OLIMPIA MILAN0 34-34 ANADOLU EFES

3.PERİYOT SONUCU: OLIMPIA MILAN0 41-55 ANADOLU EFES

4.PERİYOT OYNANIYOR: OLIMPIA MILAN0 47-77 ANADOLU EFES

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı 22 Kasım Salı saat 22.30'da başladı. Mediolanum Forum Salonu'nda oynanan müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son maçında evinde Barcelona'yı mağlup ederek moral buldu. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi EA7 Emporio Armani ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 776. MAÇ

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 776. maçını oynadı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 775 karşılaşmada 441 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 528. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 527 mücadelenin 284'ünü kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.