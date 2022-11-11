FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımı'mız ile Belçika karşı karşıya geliyor. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda yer alan A Erkek Milli Takımı'mız kazanmak istiyor. Türkiye - Belçika basketbol maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Türkiye 23-13 Belçika
2. PERİYOT SONUCU: Türkiye 43-27 Belçika
3. PERİYOT OYNANIYOR: Türkiye 43-32 Belçika
TÜRKİYE - BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Belçika FIBA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı 11 Kasım Cuma günü saat 21:00'de başladı. NTV'den canlı olarak yayınlanıyor.