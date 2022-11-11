FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında Türkiye, Belçika ile karşılaşacak. Ergin Ataman yönetimindeki A Erkek Milli Takım'ımız kazanmak istiyor. Türkiye, bir sonraki maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda sahasında Belçika ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Belçika FIBA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı 11 Kasım Cuma günü saat 21:00'de NTV'de canlı yayınlanacak. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılarımız, 11 Kasım Cuma günü evinde Belçika ve 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.