Barcelona - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Barcelona - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Barcelona - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Cuma saat 22:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.