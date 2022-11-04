Barcelona - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Barcelona - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2022- 15:40 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022- 15:40
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Barcelona - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BARCELONA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Barcelona - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Cuma saat 22:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.