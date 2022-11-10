Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Sırbistanb ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı 10 Kasım Perşembe saat 20:00'de başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.