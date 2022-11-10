Alperen Şengün ve Cedi Osman takımlarına yetmedi!

NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Toronto Raptors'ın, Houston Rockets'ı 116-109 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 30 dakika 20 saniye süre aldı. Houston Rockets forması giyen Şengün, 17 sayı, 8 ribaunt ve 1 asist, 1 top çalma ve 3 blok performansı mağlubiyete engel olamadı. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings'e 127-120 yenildi. Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 15 dakika 14 saniye süre aldığı maçta 7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performans göstererek mağlubiyete engel olamadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'ün 17 sayılık performansı Toronto Raptors karşısında galibiyet için yetmedi.

NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Toronto Raptors'ın, Houston Rockets'ı 116-109 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 30 dakika 20 saniye süre aldı.

Houston Rockets forması giyen Şengün, 17 sayı, 8 ribaunt ve 1 asist, 1 top çalma ve 3 blok performansı mağlubiyete engel olamadı.

Jalen Green, Houston Rockets'ta 21 sayı ile takımın maçtaki en skorer oyuncusu oldu.

Toronto Raptors'ta ise Fred VanVleet, 32 sayı ile galibiyete katkı verdi.

- Cedi Osman'dan 7 sayı

Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings'e 127-120 yenildi.

Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 15 dakika 14 saniye süre aldığı maçta 7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performans göstererek mağlubiyete engel olamadı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell, kaydettiği 38 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı.

Sacramento Kings'te ise Domantas Sabonis 21 sayı, Harrison Barnes ise 20 sayı ile oynadı.

Desmond Bane ve Ja Morant'tan 32'şer sayı

Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs'u 124-122 mağlup etti. Grizzlies'ta Desmond Bane ve Ja Morant, 32'şer sayı ile galibiyeti getirdi.

San Antonio Spurs'ta Jakob Poeltl ve Devin Vassell'in 22'şer sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Bu sonuçla birlikte San Antonio Spurs, üst üste 5. mağlubiyetini aldı.

Sonuçlar:

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 94-87

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 95-105

Indiana Pacers-Denver Nuggets: 119-122

Atlanta Hawks-Utah Jazz: 119-125

Boston Celtics-Detroit Pistons: 128-112

Brooklyn Nets-New York Knicks: 112-85

Toronto Raptors-Houston Rockets: 116-109

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 111-115

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 117-129

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 132-136

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 122-124

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 114-101

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 127-120