Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanya ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Anadolu Efes maçı 10 Kasım Perşembe saat 21:45'te başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.