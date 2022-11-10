Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanya ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2022- 17:10 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022- 17:10
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL MADRİD - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid - Anadolu Efes maçı 10 Kasım Perşembe saat 21:45'te başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.