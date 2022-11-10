THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 7. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Anadolu Efes'i ağırlıyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
1. çeyrek: Real Madrid 26-19 Anadolu Efes
2. çeyrek: Real Madrid 54-43 Anadolu Efes
3. çeyrek oynanıyor: Real Madrid 62-51 Anadolu Efes
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R. MADRID - A. EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Madrid ile Anadolu Efes arasında oynanan maç saat 21.45'te başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.