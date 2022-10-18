Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında temsilcilerimizdenAnadolu Efes, İspanya ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.10.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022- 15:30
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANADOLU EFES - VALENCIA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Müsabaka S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.