Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında temsilcilerimizdenAnadolu Efes, İspanya ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - VALENCIA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Müsabaka S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.