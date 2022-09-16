Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda finalde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2022- 15:31 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022- 15:31