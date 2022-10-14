Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv, Euroleague'in 2. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

HEDEF 2'DE 2 YAPMAK!

Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibini 74-62 mağlup etti. Maccabi Playtika ise ilk maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 84-83 yendi.