THY EuroLeague'de temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 2. hafta maçında sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague'de temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 2. hafta maçında sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 23-20 M. Tel Aviv

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 46-32 M. Tel Aviv

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 46-32 M. Tel Aviv

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:00'de başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

KANARYA 2'DE 2 PEŞİNDE!

Sarı lacivertliler EuroLeague'in ilk haftasında Beyern Münih'i mağlup ederek organizasyona galibiyetle başlamıştı. F.Bahçe Beko bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

EUROLEAGUE'DE 18. KARŞILAŞMA

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile daha önce 17 kez karşılaştı. Kanarya bu maçların 9'unda sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.