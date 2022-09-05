FIBA'dan Türkiye'ye kötü haber!

FIBA, Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının 4. çeyreğinde bir zaman hatası yapıldığını ancak bu zaman kaybının 'sonucu kesin olarak değiştireceğini tespit edemediği' için, TBF'nin yaptığı itirazı reddetti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2022- 22:47 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022- 22:56