BASKETBOL SÜPER LİGİ 2022 - 2023 | Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de kura çekiminin ardından ilk hafta fikstürü belli oldu. İlk eşleşme Galatasaray Nef ile Anadolu Efes arasında gerçekleşirken hatfanın ilk maçı için Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk eşleşmeleri, yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. İlk haftanın ilk maçı Anadolu Efes ile Galatasaraf Nef olarak belirlenirken vatandaşların, arama motorlarında maçın tarihini şimdiden araştırmaya başladı. İşte Anadolu Efes - Galatasaray Nef maç tarihi ve ilk hafta maçlarının tarihleri...

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Ligin ilk haftasında oynanacak olan Anadolu Efes - Galatasaray Nef karşılaşması 30 Eylül Cuma günü gerçekleşecek.

SEZON 28 EYLÜL'DE AÇILIYOR

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ve kulüp yetkilileri katıldı. Kura çekiminde konuşan Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında takımlarımız başarılı sonuçlar aldı. Anadolu Efes bir kez daha Euroleague şampiyonu oldu, Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı. Frutti Extra Bursa ise Eurocup'ta final oynama başarısı gösterdi. Ben mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Basketbolda sezonu 28 Eylül'de oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı kupasıyla açacağız. 30 Eylül'de ise ilk maçlar başlayacak. Son olarak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

BASKETBOL SÜPER LİGİ 2022-2023 TAKVİMİ